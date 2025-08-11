Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nicki Nicole disfruta del partido de Lamine Yamal junto a la familia del futbolista

Parece que el delantero le habría dedicado uno de los dos goles que metió durante el partido

Joaquina Dueñas

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:08

Desde hace semanas vienen arreciando los rumores de romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole. Parece que él lleva una foto de ella de fondo ... de pantalla en su teléfono móvil; hay quien les ha visto besarse en una discoteca, aunque no haya testimonio gráfico del momento, e incluso parece que el beso que el joven deportista luce en la mejilla en uno de sus post de Instagram sería de ella. Unas especulaciones que se han avivado con el último gesto de la cantante, que ha ido al trofeo Joan Gamper, que enfrentaba al FC Barcelona con el Como en el Estadi Johan Cruyff.

