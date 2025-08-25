Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nicki Nicole y Lamine Yamal posan en la fiesta de cumpleaños del futbolista azulgrana. INSTAGRAM

Nicki Nicole cumple 25 años en medio de los rumores que la vinculan con Lamine Yamal

La cantante argentina celebra su aniversario en pleno auge mediático por los rumores de relación con la joven estrella del Barça, mientras consolida una carrera que la ha convertido en referente del urbano latino

M. G. C.

Lunes, 25 de agosto 2025, 10:59

En las últimas semanas, imágenes captadas en Mónaco mostraron a la cantante argentina y a Lamine Yamal llegando juntos al aeropuerto tras una escapada cercana, ... lo que avivó los rumores de una posible relación sentimental. Ese fue su primer encuentro público después de coincidir en la fiesta privada por el 18.º cumpleaños del jugador, donde ya se había hablado de una conexión especial. Poco después, ambos fueron vistos en una discoteca de la costa catalana, donde presuntamente se besaron antes de retirarse juntos de madrugada, y una foto de Nicki como fondo de pantalla en el móvil de Yamal terminó de disparar las especulaciones.

