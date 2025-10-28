Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La influencer Coco Trucker Girl. RC

Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl

Oti Cabadas, que así se llama, se encontró mal este fin de semana mientras participaba en una quedada de camiones

Juanma Mallo

Martes, 28 de octubre 2025, 16:28

Comenta

Oti Cabadas, una camionera influencer de 41 años, falleció este fin de semana de manera repentina. Conocida en las redes sociales como 'Coco Truck Girl' ... y con más de 300.000 seguidores entre Instagram y Tik Tok, sufrió un derrame cerebral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  3. 3 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  4. 4 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  5. 5 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  6. 6

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  7. 7 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  8. 8 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  9. 9

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  10. 10 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl

Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl