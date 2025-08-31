Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El cineasta Luca Guadagnino. AFP

El significado de la camiseta viral del Festival de Cine de Venecia

Puntadas con hilo ·

El cineasta Luca Guadagnino lució una pieza con la frase 'No Dior, no Dietrich'

Gloria Salgado

Gloria Salgado

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:02

Jonathan Anderson ha diseñado una camiseta en la que se puede leer 'No Dior, no Dietrich'. Una prenda con la que el modista irlandés pone ... de actualidad la frase que la actriz espetó al director de cine Alfred Hitchcock hace 75 años, durante la negociación de su contrato para la cinta 'Pánico en la escena'. La estrella alemana amenazó con no aceptar el proyecto si Christian Dior, de quien era una fiel clienta, no confeccionaba su vestuario para la película.

