La Semana Santa malagueña inspira la colección más «lunática» de Urquizar

Admite tener un punto «lunático». Y que es un apasionado de la Semana Santa malagueña no es ningún secreto. De hecho, aunque pocos lo saben, ... el sello Rafael Urquizar está detrás de las túnicas de la Cofradía del Amor y el creativo es hermano mayor de la Esclavitud Dolorosa. Una devoción que compagina -haciendo malabares- con las largas jornadas en su atelier, en plena Alameda Principal. Ahora, el diseñador mete en la coctelera todo este universo personal para presentar su próxima colección primavera-verano 2026: Parasceve. «Una interpretación del rito y la emoción que despierta la primera luna llena de primavera en Andalucía, la misma que cada año ilumina el Viernes Santo y marca el pulso de la Semana Santa», resumen desde la marca. El próximo 17 de septiembre, a las 20.00 horas, será su puesta de largo en el Madrid Arena, dentro de la programación oficial de la Mercedes-Benz Fashion Week, una cita a la que el malagueño es fiel desde hace ya ocho temporadas.

La pasarela madrileña sopla este año sus 40 velas. Las mismas que Urquizar festeja este 2025 en el mundo de la moda. «Se trata de una coincidencia muy bonita ya que tenemos cumpleaños compartido», ha recalcado esta mañana el diseñador durante la rueda de prensa de presentación del desfile celebrada en el Museo Museo Automovilístico y de la Moda en la que el modisto ha desvelado algunos detalles de la cita, que cuenta con el impulso de Málaga de Moda de la Diputación, el Ayuntamiento de capital y el Consistorio de Madrid.

«Para mí es un honor y un reto cada seis meses presentar colección en Madrid, dado que es un examen muy exigente. Eso te lleva a un nerviosismo increíble, pero me encanta. Me llena de vitalidad«, admitió recientemente el malagueño en una entrevista a SUR. Sobre Parasceve, el creativo ha subrayado que refleja «la pasión, el dolor y la esperanza, con referencias directas a la luz de la luna atravesando vidrieras, símbolo de espiritualidad y renacimiento».

Un total de 36 pases vertebrarán el desfile del malagueño el próximo 17 de septiembre en el Madrid Arena. La Semana Santa andaluza ha sido su caldo de cultivo. Pero como aclara el propio Urquizar, «de forma muy tamizada y sin caer en tópicos». «Más que reproducir lo obvio, he querido darle mi aire personal. Es una propuesta pensada para la temporada primavera-verano, en la que tradición y contemporaneidad se funden para transmitir la magia y el espíritu de ese momento único del año» ha asegurado el diseñador, quien ha advertido que durante el desfile habrá una sorpresa en forma de música en directo. «No vamos a ver nazarenos desfilando», ha bromeado.

Un diálogo entre tradición y modernidad

La propuesta -con la que reafirma su compromiso con la excelencia artesanal, la innovación y el respeto a la herencia cultural andaluza-, se construye sobre una paleta de colores que va del blanco al negro (sello de la casa), pasando por el rojo sangre, los malvas y los destellos de oro, que serán muy recurrentes en los looks. «Los tejidos -crep, gasa, punto de seda, laminados y encaje- encarnan un diálogo entre tradición y modernidad, entre fortaleza y fragilidad, marca identidad de la marca Urquizar», recalcan desde la firma malagueña.

Además, el modisto adelanta: «En Parasceve hay muchos volúmenes, líneas fluidas, mucho traje de chaqueta y muchas prendas de noche. El Urquizar de siempre», concluye.

Marilú Báez

En la cita ante los medios, el creador ha estado acompañado de Esperanza González Pazos, diputada provincial de Desarrollo Económico Sostenible de la Diputación de Málaga que ha destacado la importancia de que la moda malagueña esté representada en una pasarela como la MBFW: «Urquizar es el exponente de la moda malagueña y de un sector que cada vez va a más. Para nosotros es un honor que abandere la marca en una pasarela internacional». Por su parte, la concejala de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles, ha manifestado, a través de un vídeo, «el orgullo y la enorme satisfacción» que supone para el Ayuntamiento de Málaga que el talento de los diseñadores y artesanos esté presente en una nueva edición de la cita madrileña.

Nacido en Málaga en 1971, Urquizar estudió en ESMOD International Fashion Group Paris y pronto fundó su propia firma, que ha desfilado en pasarelas nacionales e internacionales y vestido a actrices, cantantes y modelos en alfombras rojas y eventos destacados. A lo largo de su carrera, ha recibido galardones como la Aguja de Oro y trabajado en equipos creativos de firmas como Pedro del Hierro para el Grupo Cortefiel. En la actualidad, su atelier se ubica en Málaga, con una sucursal en Sevilla, donde desarrolla colecciones de costura a medida, moda nupcial y ediciones limitadas de prêt-à-couture.