Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafael Urquizar y Esperanza González este miércoles en la rueda de prensa de presentación del desfile en el Museo Automovilístico y de la Moda. Marilú Báez

La Semana Santa malagueña inspira la colección más «lunática» de Urquizar

El diseñador malagueño celebrará sus 40 años sobre la pasarela en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid el próximo 17 de septiembre

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:30

Admite tener un punto «lunático». Y que es un apasionado de la Semana Santa malagueña no es ningún secreto. De hecho, aunque pocos lo saben, ... el sello Rafael Urquizar está detrás de las túnicas de la Cofradía del Amor y el creativo es hermano mayor de la Esclavitud Dolorosa. Una devoción que compagina -haciendo malabares- con las largas jornadas en su atelier, en plena Alameda Principal. Ahora, el diseñador mete en la coctelera todo este universo personal para presentar su próxima colección primavera-verano 2026: Parasceve. «Una interpretación del rito y la emoción que despierta la primera luna llena de primavera en Andalucía, la misma que cada año ilumina el Viernes Santo y marca el pulso de la Semana Santa», resumen desde la marca. El próximo 17 de septiembre, a las 20.00 horas, será su puesta de largo en el Madrid Arena, dentro de la programación oficial de la Mercedes-Benz Fashion Week, una cita a la que el malagueño es fiel desde hace ya ocho temporadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  4. 4 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  5. 5 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  6. 6

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  7. 7

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  8. 8 Una cadena humana salva a un niño de ser arrastrado por la corriente en una playa de Mijas
  9. 9 Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar la oferta para reducir precios
  10. 10

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Semana Santa malagueña inspira la colección más «lunática» de Urquizar

La Semana Santa malagueña inspira la colección más «lunática» de Urquizar