Desde cambiar un botón a arreglar una cremallera: Primark ofrece talleres de costura gratuitos en Marbella

En la era digital, labores como la costura -por desgracia- viven horas bajas. Hasta el punto de que para muchos, cambiar un botón, arreglar una cremallera o coger el bajo de un pantalón se torna en misión imposible. ¿Su consecuencia? Prendas que a veces, por dejadez o pereza, se quedan en el armario condenadas a no salir. Dispuesta a cambiar esta situación -y aportar su granito de arena-, hace tres años Primark comenzó a organizar los talleres gratuitos de reparación de ropa 'Love it for Longer' en sus tiendas en Europa. En este tiempo, la compañía ha impartido más de 400 clases, a las que han asistido más de 7.000 personas. En nuestro país, estas jornadas ya se han celebrado en Madrid, Málaga (el pasado mes de febrero), Zaragoza o Barcelona. ¿Su próxima parada? Marbella. Será el jueves 15 de mayo en su establecimiento del Centro Comercial La Cañada.

Las sesiones -dirigidas por Nati (@Momita_costura), experta en arreglar y reciclar ropa con más de 135.000 seguidores en Instagram- enseñará a los asistentes técnicas básicas de costura a mano, «como arreglar una cremallera o cambiar botones», explican. «Estos talleres forman parte del compromiso de Primark de convertirse en una empresa más sostenible y circular, ofreciendo ropa asequible diseñada para durar y ayudando a los clientes a alargar la vida de sus prendas», indica la multinacional.

Las clases gratuitas están dirigidas a principiantes y los asistentes recibirán una bolsa reutilizable y un kit de costura para seguir practicando sus nuevas habilidades en casa. «Hemos estado probando nuestros talleres de reparación en diferentes mercados y ahora los estamos expandiendo a una selección de tiendas en España. Para los clientes que no puedan asistir, también estamos lanzando video tutoriales online», apunta Carlos Inácio, director general de Primark para España y Portugal.

Las jornadas de Primark Marbella -de una hora de duración- se celebrarán el 15 de mayo en tres tramos horarios: por la mañana de 12.00 a 13.00 horas y por la tarde de 17.00 a 18.00 y de 19.00 a 20.00 horas. Las personas interesadas pueden reservar una plaza gratuita en este link: https://www.eventbrite.com/cc/primark-espana-3297339

En la actualidad, el 66% de la ropa de Primark ya está fabricada con materiales reciclados o de origen más sostenible. Además, la compañía se ha comprometido a alcanzar el 100% para 2030 y reforzar la durabilidad de sus prendas.

