Presentación de la quinta edición de la pasarela 'Fashion Day de Echeverría del Palo'

El Palo celebrará su quinta pasarela de moda el 17 de octubre

Vecinos y modelos profesionales desfilarán en el Fashion Day de Echeverría en la avenida Pío Baroja

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:13

El Palo volverá a lucir sus mejores galas el próximo 17 de octubre. La avenida Pío Baroja será el escenario donde se desarrolle la Pasarela ... Fashion Day de Echeverría del Palo, que este año cumple su quinta edición.

