El Palo celebrará su quinta pasarela de moda el 17 de octubre

El Palo volverá a lucir sus mejores galas el próximo 17 de octubre. La avenida Pío Baroja será el escenario donde se desarrolle la Pasarela ... Fashion Day de Echeverría del Palo, que este año cumple su quinta edición.

Vecinos del barrio y modelos profesionales desfilarán por la alfombra azul que se desplegaraá y que exhibirá prendas y complementos cedidos por los establecimientos asociados de la zona. Los modelos serán peinados y maquillados por la escuela Antonio Eloy que también se suma como colaborador. Asimismo, también desfilarán Noelia Jiménez y Jorge Aragón, Reina y Míster de la Feria de El Palo 2025.

Los establecimientos que participan en esta quinta edición son Tomé, Strava Boutique, Millennium, La Promenade, My Sister, Malala, Joyerías Vergara, B-Nails Beaty, Laura Mateos Beauty, Eva León Dermoestética, Librería Arje y Óptica Miramar y Dulce Laura.

Habrá una pasarela gigante para poder seguir los desfiles, que se celebrarán de las 18 a las 21 horas

El evento contará con una pantalla gigante para que los asistentes puedan seguir el desfile al detalle. La invitada de honor será la diseñadora Susana Zamora, mientras que la cantante y presentadora Macarena Albarracín ejercerá como maestra de ceremonias.

Talento emergente

En esta edición se volverá promocionar el talento joven andaluz con la celebración de la segunda edición del concurso 'Echeverría Fashion Talent', a través de la marca 'Fashion E-Business School' de la Escuela Superior de Turismo de la Costa del Sol, por el que se brinda a jóvenes diseñadores la oportunidad de presentar sus creaciones en la pasarela con el objetivo de potenciar el talento emergente. Además de descubrir a nuevos creadores, los asistentes podrán disfrutar de las novedades del ganador de la primera edición, G de Rosas, que regresa a la pasarela con su colección 'Tatuajes'.

La Pasarela 'Fashion Day' está organizada por el Ayuntamiento de Málaga, a través del distrito Este, junto con la Asociación de Comercios de Echeverría del Palo, y el apoyo de distintos patrocinadores locales, como Copicentro, UNED Málaga, Er Pichi de Cai, Joyerías Vergara Occident y Restaurante El Tabanko. Como novedad, los organizadores han invitado a participar en el desfile a un comercio que no pertenece a la Asociación de Comercios de Echeverria del Palo, que será la tienda de moda infantil Dulce Laura.