Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El príncipe Andrés y Carlos III. R.C.

Las memorias del príncipe Andrés mantienen en vilo a Carlos III

Los rumores sobre la publicación de un libro del hermano del monarca llegan después de que decidiera apartarlo de las celebraciones privadas

Joaquina Dueñas

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:59

La tensión vuelve a sacudir los muros del Palacio de Buckingham. Según la prensa británica, el príncipe Andrés podría estar preparando unas memorias «devastadoras», un ... relato personal que amenaza con superar en impacto al libro del príncipe Harry. El solo rumor de este proyecto mantiene en vilo a Carlos III y a sus asesores, temerosos de nuevas revelaciones sobre la vida privada de los Windsor y de los años más controvertidos del duque de York.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  5. 5 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  6. 6 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  7. 7 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  8. 8 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  9. 9 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  10. 10 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las memorias del príncipe Andrés mantienen en vilo a Carlos III

Las memorias del príncipe Andrés mantienen en vilo a Carlos III