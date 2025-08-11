Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marius Borg, sin pasaporte diplomático por uso indebido del documento

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que cambió las reglas de uso hace unos meses

Joaquina Dueñas

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:42

La complicada situación judicial que enfrenta Marius Borg, el hijo que tuvo la princesa Mette-Marit antes de conocer al príncipe Haakon, a la espera ... de que el fiscal formalice los 23 cargos de los que se le acusa —incluidas tres violaciones—, no ha evitado que el joven disfrute de unas vacaciones en Portugal, acompañado de su padrastro y de su hermano Sverre Magnus. Unos días de asueto que han vuelto a colocarlo en el ojo del huracán y que han sacado a la luz un cambio en su estatus, ya que, desde hace meses, no dispone del pasaporte diplomático.

