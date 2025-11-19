Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El empresario Luis Medina. Efe

Luis Medina y Clara Caruana ya son marido y mujer

La pareja se ha casado en secreto rodeados solo de sus más íntimos

Joaquina Dueñas

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

Después de algo más de dos años de noviazgo, Luis Medina y Clara Caruana han hecho oficial su relación casándose en la intimidad, según la ... revista ¡Hola!. La fuente consultada por la publicación ha comentado que ambos están «radiantes, felices y orgullosos» en esta nueva etapa de sus vidas. Más allá de la ratificación de la noticia, no ha trascendido nada sobre el enlace del hijo más reservado de Naty Abascal, que en su línea de discreción se ha dado el 'sí, quiero' en secreto rodeado solo de sus familiares y amigos más próximos. Una celebración muy alejada de la de su hermano Rafael, que en 2010 se casó con Laura Vecino ante 700 invitados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  5. 5 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  6. 6

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  7. 7 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  10. 10

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Luis Medina y Clara Caruana ya son marido y mujer

Luis Medina y Clara Caruana ya son marido y mujer