Lourdes Montes, en 'Y ahora Sonsoles'.

Lourdes Montes, decepcionada con Julián Contreras

La esposa de Francisco Rivera asegura que «su cariño era interesado»

Joaquina Dueñas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:33

Lourdes Montes, esposa de Francisco Rivera, ha acudido al plató de 'Y ahora Sonsoles' donde ha concedido una entrevista en la que por primera vez ... se ha pronunciado sobre su relación con su familia política. En concreto ha recordado la tremenda decepción que se llevó con Julián Contreras, con quien tenía una buena relación. «Yo quería mucho a Julián. Era con el que mejor trato tenía», ha explicado, por lo que el desengaño fue mayor: «Me defraudó porque descubrí un Julián que no conocía, descubrí que su cariño no era real, era interesado. Me dio mucha pena porque era con el que mejor me llevaba. La relación está absolutamente rota», ha zanjado.

