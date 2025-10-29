Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Leire Martínez canta en un concierto. R. C.

Leire Martínez: «El presidente de la compañía me dijo: '¡Qué tetas tienes!'»

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh, habla sobre el machismo estructural de la industria musical

Ekaitz Vargas

Bilbao

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:26

«Estábamos celebrando un número 1 y el presidente de la compañía me dijo: 'Mmm, ¡qué tetas tienes!». Con esta frase ha ilustrado Leire Martínez, ... exvocalista de La Oreja de Van Gogh, el machismo estructural de la industria musical que ella misma ha sufrido. Lo contó durante la charla 'Más allá del empoderamiento: mujeres que transforman la industria' celebrada en el marco del festival de música BIME. La conversación, moderada por Albina Cabrera de la emisora KEXP, giraba en torno al liderazgo femenino en la música. Durante la misma, con una voz calmada pero firme, Martínez recordó el citado episodio vivido por ella misma. «He estado siempre entre hombres y recuerdo cómo el presidente de una compañía que, celebrando un número uno, me dijo: '¡Qué tetas tienes!'. Nadie de los que estaban conmigo dijo nada», relató. Pese a no sentir el apoyo de los presentes, ella no se cortó en responder: «Sí, tengo dos grandes tetas y tantas otras virtudes que jamás vas a ser capaz de apreciar».

