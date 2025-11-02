Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gene Hackman posa durante la 60.ª edición de los Globos de Oro en 2003. Reuters

El legado de Gene Hackman, a subasta

Durante noviembre y parte de diciembre, se podrá pujar por Globos de Oro, relojes y obras de arte del actor

Joaquina Dueñas

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:29

Nueve meses después del fallecimiento de Gene Hackman y de su esposa, Betsy Arakawa, salen a subasta algunos de sus bienes más preciados. La casa ... Bonhams saca a la venta más de 400 objetos personales del oscarizado actor en 120 lotes. Entre los recuerdos, varios Globos de oro, libros con anotaciones, guiones, relojes y obras de arte de maestros como Matisse o Kandinsky. Y es que, tras su muerte, ha trascendido que tanto el intérprete como su mujer eran grandes coleccionista de arte. De hecho, uno de los lotes más destacados es el que cuenta con una pintura de Milton Averty, titulada 'Figure on the Jetty', con un precio de salida de entre 500.000 y 700.000 dólares.

