Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan. Lo hacen tras 11 años de relación, de los que 9 han sido como matrimonio, y dos hijas ... en común, Ana y Carlota, de 9 y 7 años respectivamente. La pareja, que se casó en 2016 y participó en 'Gran Hermano Dúo' hace seis años, confirma su ruptura definitiva a la revista Semana.

La decisión ha sido muy meditada, de mutuo acuerdo y sin terceras personas, según han explicado a la citada revista. A pesar de lo complicado de estos momentos, el hijo de Isabel Pantoja y su ya exmujer mantienen una relación cordial, puesto que, según han apuntado, lo más importante para ambos pasa por proteger a sus hijas pequeñas y tratar de que su vida no se vea afectada por su separación.

El DJ, tras haberse desvelado la noticia, ha querido mandar un mensaje a través de redes sociales con el fin de evitar especulaciones en torno a los motivos que le han llevado a separarse. «Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada», comenzaba exponiendo el hijo de la tonadillera. «Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida», continuaba.

«Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos», confirmaba al tiempo que aseguraba que le ha costado tomar «la decisión correctas», a pesar de que, bajo su punto de vista, era «lo más necesario». Además, mandaba un mensaje de unión con su ya exmujer por el bien y el cuidado de sus hijas. «Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación».