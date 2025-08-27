Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio

El hijo de la Pantoja ha emitido un comunicado en redes sociales en el que asegura que la relación entre ambos es buena por el «bien» de las dos niñas que tienen en común

C. P. S.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:22

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan. Lo hacen tras 11 años de relación, de los que 9 han sido como matrimonio, y dos hijas ... en común, Ana y Carlota, de 9 y 7 años respectivamente. La pareja, que se casó en 2016 y participó en 'Gran Hermano Dúo' hace seis años, confirma su ruptura definitiva a la revista Semana.

