Britney Spears y Kevin Federline. AP

Kevin Federline relata las adicciones y agresiones de Britney Spears durante su matrimonio

La cantante le llamó junto a Paris Hilton y Lindsay Lohan «borrachas como una cuba» mientras se oía a sus hijos llorando de fondo

Joaquina Dueñas

Martes, 21 de octubre 2025, 11:44

Kevin Federline ha escrito un libro sobre su matrimonio con Britney Spears en el que relata escalofriantes episodios de consumo de drogas y agresiones en ... los que sus hijos, Sean Preston y Jayden James, que ahora tienen 20 y 19 años, estaban presentes. El rapero reprocha a la diva del pop que priorizara la fiesta sobre sus hijos y llama la atención sobre los problemas de salud mental de la artista, que le ha acusado de querer lucrarse a costa de ella.

