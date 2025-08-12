Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Katy Perry. AFP

Katy Perry, multada por rodar parte de un videoclip en un espacio protegido de Formentera

La cantante ha sido sancionada con 6.000 euros por adentrarse en el Parque Natural de Ses Salines

Joaquina Dueñas

Martes, 12 de agosto 2025, 11:53

En julio de 2024, Katy Perry y su equipo llegaban a Formentera para el rodaje de 'Lifetimes', un videoclip ambientado en los idílicos paisajes de ... la isla balear que ha terminado con la imposición de una multa de 6.001 euros por adentrarse en el Parque Natural de Ses Salines. La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha confirmado que la productora WeOwnTheCity no solicitó el permiso necesario para grabar en el islote de s'Espalmador, un espacio protegido del parque con alto valor ecológico.

