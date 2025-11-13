Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Genoveva Casanova en una imagen de archivo. RC

Un juzgado de Madrid reconoce la «trascendencia social y política» de la exclusiva de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca paseando por Madrid

El mismo fallo condena a 'Lecturas' a indemnizar a la mexicana con 175.000 euros por el uso de fotografías de sus redes sociales

Joaquina Dueñas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

Este miércoles, 12 de noviembre, el Juzgado de Primera Instancia n.º 104 de Madrid ha dictado sentencia en la causa interpuesta por Genoveva Casanova ... contra la revista 'Lecturas', tras la publicación de unas fotografías en 2023 en las que aparecía junto al entonces heredero al trono de Dinamarca, Federico de Dinamarca, paseando por Madrid. El fallo concluye que no existe vulneración de los derechos al honor y a la intimidad de la demandante, si bien reconoce una indemnización por el uso de ciertas imágenes, atendiendo así algunas de las pretensiones de ambos litigantes.

