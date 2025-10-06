Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Isi, marido de Raquel Mosquera, «privado de libertad en Francia» desde hace cuatro meses

La empresaria guarda silencio sobre la situación de su esposo en el país galo

Joaquina Dueñas

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:49

Comenta

Desde hace algún tiempo, Raquel Mosquera viene viviendo una delicada situación que no había trascendido hasta el pasado fin de semana, cuando Kike Calleja ha ... desvelado que Isi, el marido de la empresaria, está «privado de libertad» en Francia. El periodista fue puesto sobre la pista por una pareja cercana a la viuda de Pedro Carrasco y a su actual esposo y los vecinos corroboraron la situación. «Me dicen que han visto a Raquel muy extraña, que no bajaba ni a la piscina comunitaria, me cuentan también que hace cuatro meses que no ven a Isi, y eso es porque lleva ese tiempo privado de libertad en Francia», ha relatado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  3. 3 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  4. 4 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  5. 5

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  6. 6 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  7. 7 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  8. 8 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  9. 9 Tres heridos en un accidente entre un turismo y un autobús en Málaga
  10. 10

    La reforma del paseo marítimo de Pedregalejo arranca hoy con la preocupación de los hosteleros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Isi, marido de Raquel Mosquera, «privado de libertad en Francia» desde hace cuatro meses

Isi, marido de Raquel Mosquera, «privado de libertad en Francia» desde hace cuatro meses