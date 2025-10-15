Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene Rosales.

Irene Rosales. R. C.

Irene Rosales recupera la ilusión junto a un empresario sevillano

Guillermo es un hombre de 41 años vecino de Castilleja de la Cuesta

Joaquina Dueñas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:40

Comenta

Irene Rosales ha acaparado las portadas de este miércoles. Tanto la revista Semana como la revista Lecturas han publicado imágenes de la exmujer de Kiko ... Rivera junto a su nueva pareja. El pasado lunes era la periodista Lorena Vázquez quien desvelaba que la sevillana estaba viviendo una nueva ilusión y ponía nombre a su actual acompañante en 'Y ahora Sonsoles': «Guillermo es un empresario sevillano de unos cuarenta años. Moreno, con barba y cuerpo de gimnasio. Está recién separado y tiene un hijo adolescente. Es un chico muy discreto, es un empresario muy serio. Y, por cierto, es un chico muy atractivo. Yo he visto fotografías y está de muy buen ver».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  4. 4 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  5. 5 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  8. 8 Mónica, la madre soltera sin casa no acampará en el Parque: el Ayuntamiento de Málaga le busca un piso compartido
  9. 9 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  10. 10 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Irene Rosales recupera la ilusión junto a un empresario sevillano