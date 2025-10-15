Irene Rosales recupera la ilusión junto a un empresario sevillano
Guillermo es un hombre de 41 años vecino de Castilleja de la Cuesta
Joaquina Dueñas
Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:40
Irene Rosales ha acaparado las portadas de este miércoles. Tanto la revista Semana como la revista Lecturas han publicado imágenes de la exmujer de Kiko ... Rivera junto a su nueva pareja. El pasado lunes era la periodista Lorena Vázquez quien desvelaba que la sevillana estaba viviendo una nueva ilusión y ponía nombre a su actual acompañante en 'Y ahora Sonsoles': «Guillermo es un empresario sevillano de unos cuarenta años. Moreno, con barba y cuerpo de gimnasio. Está recién separado y tiene un hijo adolescente. Es un chico muy discreto, es un empresario muy serio. Y, por cierto, es un chico muy atractivo. Yo he visto fotografías y está de muy buen ver».
Después, en el mismo plató era la propia Irene quien confesaba que estaba empezando una relación y puntualizaba que «es una persona anónima». «Hay que respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo», solicitaba a sus compañeros. «Él no ha salido, lo han sacado. Él no ha salido en ningún lado», precisaba.
Sea como sea, la incipiente pareja está viviendo su romance con naturalidad y no se oculta. De hecho, las fotografías publicadas en las diferentes revistas recogen varias citas. Guillermo acompañó a Irene a Madrid cuando la sevillana viajó a la capital para participar en el programa 'Bailando con las estrellas'. Él se quedó en el hotel y paseó por El Retiro mientras ella cumplía con su compromiso profesional. Luego, con Irene de vuelta, salieron a tomar algo. Al día siguiente, se marcharon juntos a la estación. Ya en Sevilla, salieron separados para volver a encontrarse en las inmediaciones de la estación donde les esperaba una amiga que los recogió en coche.
También han disfrutado de una escapada a Cádiz, donde pasearon de la mano y se besaron en plena calle, ajenos a los curiosos. Una romántica cita cargada de sonrisas y gestos cómplices. De hecho, dos días antes de que se hiciera pública la ruptura de Irene Rosales y Kiko Rivera, se pudo ver a la colaboradora de televisión junto al empreario.
Guillermo es un hombre de 41 años vecino de Castilleja de la Cuesta, localidad sevillana en la que reside Irene y donde hasta hace poco también vivía Kiko Rivera. Es propietario de una empresa de instalación de césped artificial y de parques infantiles, hace años que conoce a la exmujer del Dj, incluso hay testimonio gráfico de ello. En su muro de Instagram se puede ver una fotografía subida el 2 de diciembre de 2020 en la que los dos posan en el domicilio familiar de Irene y de Kiko en la que el empresario le agradece que haya contado con sus servicios para su hogar.
A finales de agosto vio la luz la ruptura de Kiko e Irene. Aunque había sucedido tiempo antes, la pareja decidió seguir conviviendo en el mismo domicilio para hacer más fácil la transición a sus hijas, Ana y Carlota, de 9 y 7 años. Una vez conocida la separación, ambos confirmaron la noticia con sendos comunicados en los que descartaban la existencia de terceras personas y Kiko se mudó a un nuevo hogar en una exclusiva urbanización en Bollullos de la Mitación. Dos meses después, Irene ha pasado página definitivamente y disfruta de esta nueva etapa a lado de su nuevo acompañante.
