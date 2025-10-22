Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ireland Baldwin, junto a sus padres, Alec Baldwin y Kim Basinger EP

La hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, Ireland, relata su «solitaria infancia»

A punto de cumplir 30 años ha roto lazos con su familia al darse cuenta de «lo tóxicas que son esas personas»

Joaquina Dueñas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:12

Este jueves 23 de octubre, la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger, Ireland, cumplirá 30 años. Con motivo de esta fecha ha reflexionado en ... su blog sobre su vida y ha recordado su «solitaria infancia» al hablar de su familia «narcisista» y «tóxica». Al acercarse a la treintena «siente mucho menos peso» sobre sus hombros, una libertad que atribuye a haber dejado atrás «la necesidad de seguir cargando con los miembros narcisistas, poco fiables y adictos de mi familia, a quienes creía que necesitaba en mi vida».

