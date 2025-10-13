Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui. R. C.

Giorgina Uzcategui evidencia la ruptura con Ilia Topuria dejando de seguirlo en redes

La empresaria venezolana ha eliminado imágenes junto al deportista

Joaquina Dueñas

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:54

Desde hace unos días los movimientos en redes sociales de Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui hacían presagiar una ruptura de la pareja. Dejaron de seguirse ... para volver a hacerlo poco después, lo que suscitó ciertas dudas sobre si podía haber sido una crisis pasajera, pero ahora, ha sido la empresaria venezolana la que ha dejado de seguir al deportista al tiempo que han desaparecido todas las imágenes del padre de su hija de su muro de publicaciones, lo que parece ratificar que existe una separación real. Y es que, en los últimos tiempos, los gestos en redes sociales son indicio claro de la salud de las relaciones. Gracias a deslices en estas publicaciones, descubrimos nuevos romances y con cambios como el que ha hecho Giorgina, se intuyen separaciones.

