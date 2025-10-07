Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Afp

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reaparecen juntos tras su compromiso: nueva clínica y estreno en YouTube

Moda, negocios, estilo de vida y la familia serán claves del canal de la empresaria

Joaquina Dueñas

Martes, 7 de octubre 2025, 11:45

Después de casi una década de amor, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaban su compromiso hace dos meses. Desde ese momento, hemos visto a la ... empresaria en diferentes eventos luciendo la exuberante sortija de pedida pero no ha sido hasta ahora cuando la pareja ha reaparecido junta en público. La influencer y el futbolista han inaugurado una nueva clínica Insparya, la número 15, en Riad, Arabia Saudí. Coincidiendo con este hito empresarial del deportista, Georgina ha lanzado un último proyecto, su propio canal de YouTube.

