Noemí Delgado, de opositora a Miss World Málaga LM Gómez Pozo El certamen para elegir a la representante Miss World Spain 2019 tendrá lugar en Melilla el 18 de agosto SANDRA MIRAS Martes, 6 agosto 2019, 00:13

Ser modelo no es tan fácil. Ya lo demostró Sandra Bullock en aquella comedia de principios de siglo 'Miss Agente Especial'. Sesiones de maquillaje y peluquería, pruebas de vestuario, practicar un talento o saber desfilar son algunas de las muchas actividades que realizan las modelos a diario para preparar un certamen como es Miss World Spain.

Desde que fue elegida Miss World Málaga el pasado mes de abril, Noemí Delgado ha empezado a formar parte de la aventura que supone un concurso de belleza a nivel nacional. Esta malagueña ha cambiado los apuntes por los tacones. Tras graduarse en Magisterio de Primaria por la Universidad de Málaga, Delgado decidió sumergirse en el mundo de las oposiciones de Policía Nacional. «Es algo que siempre me ha gustado y también por mi padre, que es policía y me lo ha inculcado», comenta la joven.

Por el momento ha dejado a un lado las oposiciones para centrarse en el certamen, su objetivo más cercano. «Cuando voy a por algo me gusta ir al 100%», asegura Delgado. No es algo que entrara en sus planes, pero cuando se lo propusieron, no dudó en aceptar. En estos días se encuentra ultimando todos los detalles a contrarreloj, puesto que la joven de Benahavís está sin delegación. Esto supone que ella sola tiene que organizar todo lo relacionado con el concurso. Y se trata de una preparación bastante completa. Aunque el inglés y la oratoria también han estado presentes en su calendario, ha recibido clases tanto de maquillaje como de peluquería y pasarela. «Todo ha sido por mi cuenta, buscándomelo yo», enfatiza la modelo.

La búsqueda le ha ido bastante bien y ya tiene casi todo preparado para el concurso que se celebrará el día 18 de agosto en Melilla. «Al principio cuando me quedé sola tenía mucho miedo», detalla Delgado. Sin embargo, durante todo el tiempo de preparación, ha ido encontrado por el camino gente que le ha ofrecido su ayuda. Jorge Sánchez, diseñador malagueño, va a prestarle un vestido largo para una cena de gala. Pero no es el único 'donante'. Para el certamen, cada una de las 53 participantes tienen que vestir un traje típico y ella eligió ir de flamenca. Para esta ocasión lucirá un traje de la tienda veleña El abanico. Y para la gala vestirá de Rocío Osorno.

El próximo 9 de agosto, la representante de Málaga, junto al resto de candidatas, pondrá rumbo a Melilla para ultimar todos los detalles para este evento. Pese a que los nervios son protagonistas, Noemí Delgado no quiere obsesionarse con el concurso ni con ganar, solo quiere disfrutar y darlo todo. «Poder irme con la sensación de que he sido yo misma y de que he dado el 100%», explica. Y así lo ha demostrado con una decisión que tuvo que tomar a raíz de la prueba de talento. Para esta edición solo se han dado tres modalidades: baile, canto o tocar un instrumento. «Desgraciadamente, mi talento no es ninguno de los tres, así que decidí no hacer ninguno. Quise ser honesta», recuerda.

Aunque se ha visto un poco sola, encontró apoyo en Cres del Olmo, director de Miss World Spain, quien ha confiado en ella en todo momento. La joven se encuentra bastante optimista, pero si no trae la corona a Málaga no lo verá como una derrota. «La vida sigue y yo seguiré con mi estudios».