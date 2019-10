DE CALLE CÓRDOBA A TIMES SQUARE Anuncio de 'Los papeles de Panamá' en Times Square en Nueva York. / A. M. Mientras Antonio Banderas, premio SUR Malagueño del Año 2019, ensaya en su teatro, su imagen se proyecta repetidamente en la mítica plaza de Nueva York. -Javier Cremades recibe mañana en Madrid la medalla de Honor del Colegio de Abogados de Málaga. -Álvaro Nadal y Fátima Báñez presentan mañana en Málaga un libro de economía convertido en best-seller. -Adiós a Pepe Oneto, hermano de Mena, gran periodista y persona PEDRO LUIS GÓMEZ Domingo, 13 octubre 2019, 00:03

2019 va a ser, sin duda, uno de los grandes años de la exitosa vida de Antonio Banderas. No sólo la Palma de Oro de Cannes, sus más que previsibles nominaciones a los Goya y al Oscar, sino también su Teatro del Soho. Por eso no hay la menor duda de que es el malagueño del año, y con ese premio lo va a distinguir la Redacción de SUR el próximo día 2 de diciembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, en un acto organizado por el periódico y patrocinado por Unicaja que será presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Será un gran día para todos, porque en cierta manera el reconocimiento lo será de los malagueños. Se lo merece. Todo y más, y en SUR estamos orgullosos y felices en cierta manera de ser altavoces de ello. Por cierto, mientras el actor ensaya un montón de horas en calle Córdoba ante el próximo estreno de 'Chorus line', en las gigantescas pantallas luminosas de Times Square en Nueva York en estos días aparece repetidamente su imagen en el anuncio de la película 'The Laundromat' ('Los papeles de Panamá'), en la que el malagueño encarna uno de los papeles protagonistas. Un lujo de paisano, sin duda.

Uno de los actos jurídicos más importantes y solemnes que van a tener lugar en Madrid es sin duda la imposición de la Medalla de Honor del Colegio de Abogados de Málaga al letrado malagueño Javier Cremades García, del prestigioso bufete Cremades&Calvo Sotelo, uno de los más importantes que hay en España, con sede en distintas capitales, como Madrid y Málaga. El acto tendrá lugar mañana lunes, a las 11,30 horas, en el Paseo de Recoletos, sede del Consejo General de la Abogacía.

La imposición la hará el actual decano del Colegio malagueño, Francisco Javier Lara, y en torno a la figura de Cremades se reunirán importantes cargos de la abogacía y la judicatura de nuestro país, y para muestra el 'botón' de las personas que van a intervenir en el acto: Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional; María Eugenia Gray, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona; Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional; Rafael Catalá, ex ministro de Justicia; Cándido Conde-Pumpido, magistrado del Tribunal Constitucional y Pedro Pérez-Llorca, magistrado del Tribunal Constitucional. La laudatio correrá a cargo de Manuel Aragón Reyes, magistrado emérito del Tribunal Constitucional. Reunir en un solo acto a más nombres ilustres del Derecho patrio es difícilmente igualable, y eso es lo que ha conseguido Javier Cremades, un hombre tremendamente polifacético, como demuestran sus muchas actividades e inquietudes, entre las que destaca haber creado la marca 'Málaga Valley', considerado en un reciente artículo de una publicación nacional como uno de los motores en el gran peso que el Parque Tecnológico de Málaga ha adquirido a nivel nacional e internacional, a su influencia en el excelente posicionamiento de Málaga como ciudad I+D y en que la provincia malagueña sea hoy por hoy la capital económica de Andalucía. Hablando del Málaga Valley, no sería mala cosa, ni mucho menos, que se volviera a reactivar con sesiones trimestrales, las mismas que reunían a personalidades muy relevantes en el campo de la tecnología, de la investigación y de la información en nuestra tierra. La fórmula, pese a quien pese, fue de éxito, y sería una mala visión política dejar de lado lo que sin duda fue (y puede seguir siendo) una excelente iniciativa.

Porque este lunes viene cargado de actos y de nombres conocidos. Si antes hablábamos de la distinción que recibirá en Madrid Javier Cremades, ahora lo hacemos de la presencia en Málaga de dos ex ministros de importante peso en el Gobierno de Mariano Rajoy como son Álvaro Nadal y Fátima Báñez para presentar el libro del que fuera titular de Energía y Turismo 'Lo que no son cuentas son cuentos'. El acto se celebrará en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, y comenzará a las 9 horas, que pese a no ser una hora habitual para la presentación de un libro no le resta expectación, ni mucho menos, no sólo por la personalidad y categoría de los ponentes referidos, sino también porque es extraño que un libro que trata sobre economía se haya convertido en un éxito de ventas, para felicidad no sólo se su autor, sino también de la editorial Planeta, lógicamente.

'Lo que no son cuentas son cuentos' es un «relatos sobre los éxitos, fracasos, fortalezas y debilidades de la economía española», según escribe a modo de resumen Álvaro Nadal, feliz por la acogida del libro, en el que utiliza diez cuentos en otros tantos capítulos para «echar las cuentas» sobre la economía patria, y lo hace, de ahí la clave del éxito referido, huyendo de tecnicismos y del lenguaje que suele utilizar los economistas. Uno de los 'cuentos' más atractivos es el referido a la última crisis financiera, en la que Nadal se ampara en dos personajes inventados (lo que no quiere decir que no existan), uno alemán y otro española, para desarrollar el por qué y para qué de la misma. Interesante está la cosa, sin duda, porque parece que se nos aproxima una buena y aquí nadie se da por aludido...

La muerte del gran periodista y articulista gaditano Pepe Oneto nos pilló a muchos de sus amigos de sorpresa. Maldita sorpresa, sin duda. Es verdad que tuvo una apendicitis que derivó en peritonitis, pero parecía que el maestro podría superar la adversidad por sus propias ganas de vivir y su fortaleza. No fue así, y el pasado lunes nos dejó huérfanos de sus artículos, sus crónicas y su compañía. Pepe Oneto, que fue protagonista de la transición (pero de los de verdad, no de los pacotilla, esos que se subrogan méritos y presencias más falsas que Judas), simbolizó ese periodismo español serio y pujante que fue clave en la llegada de la democracia tras la muerte de Franco. Su fabuloso y recordado titular en la portada de Cambio16 'Arias (Navarro) lo para todo' fue clave para la destitución del primer presidente del Gobierno bajo el Reinado de don Juan Carlos, lo que dio paso al nombramiento de Adolfo Suárez, que fue uno de los personajes clave en aquel apasionante período de la vida política española.

La relación de Pepe Oneto con Málaga, que siempre fue importante, especialmente con Marbella y la Costa del Sol, aumentó en los últimos años con su presencia habitual en la Semana Santa de Málaga, compartiendo balcón en calle Larios con la familia Bernal, a la que Oneto y su esposa estaban muy unidos. Enamorado de la tradición cofrade malagueña, Pepe Oneto sentía especial admiración por el Cristo de la Buena Muerte, ya que los restos de un gran amigo de su familia descansan en los columbarios de la cofradía. Esta vinculación hizo que la Congregación de Mena le distinguiera con la medalla de la misma que se le impuso en un acto celebrado hace dos años. Un recuerdo y un abrazo para el amigo y compañero, y un beso para su esposa y para la familia Bernal. Su pérdida, irreparable, queda al menos consolada con la grandeza de su existencia. «Esta España nuestra tiene un gran defecto: no valora a casi nadie en su justa medida hasta que se muere», dijo en un inolvidable viaje de vuelta tras asistir a la inauguración del nuevo Canal de Panamá. Con él no fue así. Descansa en paz, compañero y amigo. Te vamos a echar de menos.

Y ustedes, sean (seamos) felices.