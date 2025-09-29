Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tenista Garbiñe Muguruza EFE

Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo

La tenista contrajo matrimonio en octubre de 2024 con Arthur Borges

Joaquina Dueñas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:59

«Familia», con esta única palabra ha comunicado la tenista Garbiñe Muguruza que está esperando su primer hijo junto a Arthur Borges, con quien contrajo ... matrimonio en octubre de 2024 en Marbella. A punto de cumplirse un año de su enlace, ha publicado en Instagram una serie de fotografías en las que se le puede ver muy feliz con su marido y con su perrito, pero la más reveladora es en la que aparece posando al lado de una piscina en bañador, luciendo barriguita. Pronto, la publicación se ha llenado de felicitaciones de admiradores y seguidores de la tenista así como de rostros conocidos y compañeras de profesión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir un vivienda a mitad de precio
  3. 3

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  4. 4 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  5. 5 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  6. 6 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  7. 7 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  8. 8 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  9. 9 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  10. 10 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo

Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo