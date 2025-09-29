Garbiñe Muguruza, embarazada de su primer hijo La tenista contrajo matrimonio en octubre de 2024 con Arthur Borges

Joaquina Dueñas Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:59 Comenta Compartir

«Familia», con esta única palabra ha comunicado la tenista Garbiñe Muguruza que está esperando su primer hijo junto a Arthur Borges, con quien contrajo ... matrimonio en octubre de 2024 en Marbella. A punto de cumplirse un año de su enlace, ha publicado en Instagram una serie de fotografías en las que se le puede ver muy feliz con su marido y con su perrito, pero la más reveladora es en la que aparece posando al lado de una piscina en bañador, luciendo barriguita. Pronto, la publicación se ha llenado de felicitaciones de admiradores y seguidores de la tenista así como de rostros conocidos y compañeras de profesión.

Garbiñe y Arthur se conocieron en 2021 gracias a un encuentro fortuito en Nueva York. Desde entonces han construido una solida relación que está entrando en una nueva etapa con el embarazo de la deportista. La ganadora del Roland Garros y de Wimbledon dejó la primera fila del tenis profesional en abril de 2024, después de haberse convertido en un referente de la raqueta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Marbella