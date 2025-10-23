Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Romeo Becham en una foto colgada en sus redes sociales. IG

La fotografía que vuelve a unir a Romeo Beckham y Kim Turnball

Una publicación del hijo de Victoria Bechkam en redes confirma la segunda oportunidad de la joven pareja

Joaquina Dueñas

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:02

Romeo Beckham ha publicado en sus stories de Instagram un selfie en blanco y negro junto a la que creíamos su exnovia, Kim Turnball. Una ... imagen que se ha interpretado como la confirmación de que la pareja se habría dado una segunda oportunidad. En ella parecen los dos bien abrigados, con gorro y chaqueta de cuero él y con una gran bufanda de cuadros ella. Antes de este gesto, el hijo de Victoria Beckham ya había desatado los primeros rumores de acercamiento al dar 'me gusta' a una publicación de la modelo el pasado septiembre. Además, también comentó con un emoticono de cara derretida una foto en bikini que la joven publicó en octubre.

