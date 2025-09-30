Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Elisabeth de Bélgica. RC

Una foto desata las especulaciones sobre Elisabeth de Bélgica y el príncipe Jorge de Liechtenstein

De confirmarse, sería la primera relación entre dos monarquías reinantes europeas en el último medio siglo

Joaquina Dueñas

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:19

Una fotografía difundida en redes sociales por uno de sus protagonistas durante apenas unos minutos ha bastado para sacar a la luz el más que ... probable romance entre la princesa Elisabeth de Bélgica, duquesa de Brabante y heredera al trono, y el príncipe Jorge de Liechtenstein, tercero en la línea sucesoria de este pequeño Estado alpino. Los dos jóvenes aparecen tomados por la cintura en una imagen que ha publicado en abierto en su perfil social el nieto de Hans-Adam II, príncipe reinante, y de la princesa María. Pronto ha dejado de poder verse, pero ya era tarde para poder parar las especulaciones sobre un noviazgo que hasta el momento no ha sido confirmado por ninguna de las dos casas reales.

