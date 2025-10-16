Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actriz Diane Keaton AFP

La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento

En los últimos meses, la salud de la actriz se había deteriorado rápidamente

Joaquina Dueñas

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:16

Comenta

El pasado sábado 11 de octubre, conocíamos el fallecimiento de Diane Keaton. Una muerte inesperada para su legión de admiradores que inmediatamente llenó las redes ... sociales de mensajes de condolencias. Ahora, su familia ha querido agradecer las muestras de cariño con un comunicado remitido a la revista 'People' en el que también han detallado la causa del deceso de la afamada actriz. «La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre», han transmitido.

