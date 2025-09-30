Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El artista Morad en un concierto en Barcelona. AFP

Detienen al hermano del rapero Morad por acuchillar en la cara a tres jóvenes en Barcelona

Se le atribuye haber marcado cortes en las caras de las víctimas simulando la «sonrisa del Joker» en las fiestas de Molins de Rei

Miguel G. Casallo

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:03

El hermano menor de edad del rapero Morad fue arrestado por las autoridades locales de Barcelona en la madrugada del sábado al domingo, por agredir ... presuntamete con arma blanca a tres jóvenes durantes las fiestas de Molins de Rei.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

