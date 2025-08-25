Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La actriz Cristina Castaño EFE

Cristina Castaño presenta a su primer hijo

La actriz de 'La que se avecina' anuncia en redes sociales que ha dado a luz

Leire Moro

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:32

Hace unos pocos meses, Cristina Castaño anunciaba que estaba embarazada de su primer hijo. Este domingo, la actriz de 'La que se avecina' ha presentado ... en sus redes sociales a León. «Mi bebé y yo ya estamos juntos. Es un niño y se llama León». Estas han sido las primeras palabras públicas de Cristina tras el nacimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  5. 5 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  6. 6 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  9. 9 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  10. 10

    Â«El cliente no perdona ni una arrugaÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cristina Castaño presenta a su primer hijo

Cristina Castaño presenta a su primer hijo