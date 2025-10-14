Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La confesión de J.J. Vaquero sobre sus problemas con el alcohol: «Me vi borracho en el entierro de mi suegra»

El cómico ha animado a pedir ayuda profesional para superar las adicciones

Joaquina Dueñas

Martes, 14 de octubre 2025, 13:53

J.J. Vaquero y Goyo Jiménez visitaron 'El Hormiguero' para presentar la película 'Sujétame el cubata', basada en las vivencias del propio humorista en el ... bar que regentó durante años en Valladolid, El rincón del erizo. Más allá de los chistes, el cómico vallisoletano hizo un crudo relato sobre sus problemas con el alcohol. «El cambio de vida vino porque me vi borracho en el entierro de mi suegra y, a raíz de ello, pedí ayuda a un profesional», afirmó. «Yo llevaba una vida de noche, de bares, de giras, de risas… y en algún momento perdí el control. Crees que lo llevas tú, pero te lleva él», aseguró.

