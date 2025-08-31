Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Claudia Schiffer cumple 55 en Grecia, su paraíso veraniego

La ex supermodelo lleva años eligiendo el país heleno para disfrutar de sus vacaciones: «Es simplemente bello»

M. Moreno

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:31

Claudia Schiffer cumplió 55 años el pasado 25 de agosto y lo celebró desde el sol de Grecia, país donde ha encontrado su dorado refugio ... estival y donde veranea desde hace años. La alemana compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece radiante frente a una piscina, luciendo un bañador blanco junto a un tablero de backgammon, el juego de mesa más popular del país heleno. La imagen iba acompañada del mensaje: «55 hoy, afortunada de tener un cumpleaños feliz y saludable».

