Shakira y Chiqui Martí. R.C.

Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»

«Quiso prepararse para el vídeo de 'Rabiosa' y rabiosa me puso a mi el primer día de los cuatro que tenía que trabajar», cuenta la mediática bailarina

María Moreno

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:15

Shakira se convirtió en una stripper sexy para su videoclip 'Rabiosa', grabado en 2011. Para poder llevar a cabo la actuación, la cantante catalana acudió ... a la escuela de baile de Chiqui Martí y, catorce años después, la bailarina española ha desvelado detalles de aquella experiencia, de la que no guarda muy buen recuerdo.

