Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»

Shakira se convirtió en una stripper sexy para su videoclip 'Rabiosa', grabado en 2011. Para poder llevar a cabo la actuación, la cantante catalana acudió ... a la escuela de baile de Chiqui Martí y, catorce años después, la bailarina española ha desvelado detalles de aquella experiencia, de la que no guarda muy buen recuerdo.

Martí, una de las bailarinas de barra más famosa de nuestro país tras sus intervenciones en el exitoso 'Crónicas Marcianas', aseguró en el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles' que la colombiana estaba «muy venida arriba» y que no era buena alumna. «Ella quiso prepararse para el vídeo de 'Rabiosa' y rabiosa me puso a mi el primer día de los cuatro que tenía que trabajar. Y dije: el primero y el último. El segundo ya tenía una asistente mía», contó.

Em esa primera clase de baile, la cantante «llevaba medias, no se las quería quitar. Y le dije: 'Shaki, con medias no podemos bailar nadie. Yo llevo las piernas con aceite […] pero yo no puedo bailar así. Si es por celulitis, tranquila, que tenemos todas. ¿Qué mujer no tiene celulitis?», pero no hubo manera de que entrase en razón.

Chiqui aseguró que no volvería a dar clases a Shakira y que además le rompió los escalones de la escuela. «Para que no la vieran salir, su hermano hizo el coche para atrás y la vieron igual». Eso sí, se los pagaron auunque fuera por hacer el paripé ya que Martí afirma que la cantante fue quien «llamó a la prensa».

«Yo nunca he hablado de esto, pero ahora ya… Cuando Jorge Javier vea esto se va a enfadar porque me lo ha intentado sacar mil veces», aseguró en referencia a la insistencia del presentador para que hablase de su experiencia con la artista colombiana en el extinto 'Sálvame', al que acudió en varias ocasiones tras su participación en realities como 'Supervivientes' (2007) y 'El Reencuentro' (2011), en el mismo año en el que Shakira acudió a su escuela de baile.