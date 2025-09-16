Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chiara Ferragni. EFE

Fedez y la pareja de Chiara Ferragni muestran su cordial relación

El exmarido y el novio de la influencer italiana han protagonizado un sorprendente saludo

Joaquina Dueñas

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:39

Dice el saber popular que después de la tormenta siempre llega la calma. Eso es precisamente lo que ha sucedido entre Chiara Ferragni y su ... exmarido, Fedez. Ambos han sido los protagonistas de algunos de los más agrios enfrentamientos de los últimos tiempos, con reproches cruzados públicamente en los que ponían de manifiesto que su matrimonio no había tenido nada que ver con la imagen idílica que habían proyectado durante años. El rapero llegó incluso a insinuar que todo había sido una farsa ya que el mismo día de su boda había tenido dudas entre seguir adelante con el enlace o abandonar a Chiara por otra mujer con la que ya entonces estaba siéndole infiel. A pesar de todo, el tiempo ha suavizado la situación y la expareja ha sido fotografiada junta llevando a su hija Vittoria al colegio. La sorpresa ha llegado con la presencia de Giovani Tronchetti Provera, actual novio de Chiara, a las puertas del mismo centro escolar.

