Portada de la revista ¡Hola!

Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo

La empresaria aceptó con la condición de que no tuviesen que posar ambos juntos

María Moreno

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:17

La portada de esta semana de ¡Hola! con Bertín Osborne presentado a su hijo menor, fruto de su relación con Gabriela Guillén, quien también ... aparece en la revista posando con su pequeño, fue toda una sorpresa por la tensa relación que mantienen el cantante y la empresaria.

