Reuters

Angelina Jolie revela por qué cedió el control de sus residencias a Brad Pitt

El exmatrimonio está inmerso en una batalla judicial por la bodega francesa Château Miraval

Joaquina Dueñas

Martes, 21 de octubre 2025, 11:43

Comenta

En medio de la batalla judicial por la bodega francesa Château Miraval, Angelina Jolie ha hecho nuevas revelaciones sobre cómo fue su separación de Brad ... Pitt. La actriz ha contado que cedió el control de sus residencias para intentar suavizar la tensión entre ambos y proteger a sus hijos. «Le di el control de todos nuestros hogares familiares en Los Ángeles y en Miraval, sin compensación, esperando que eso lo tranquilizara en su trato conmigo después de un periodo difícil y traumático «, ha dicho. Una postura que le obligó a buscar un nuevo hogar para ella y para sus hijos en un momento en que todos sus ahorros estaban invertidos en el castillo francés.

