Angelina Jolie revela por qué cedió el control de sus residencias a Brad Pitt El exmatrimonio está inmerso en una batalla judicial por la bodega francesa Château Miraval

Joaquina Dueñas Martes, 21 de octubre 2025, 11:43

En medio de la batalla judicial por la bodega francesa Château Miraval, Angelina Jolie ha hecho nuevas revelaciones sobre cómo fue su separación de Brad ... Pitt. La actriz ha contado que cedió el control de sus residencias para intentar suavizar la tensión entre ambos y proteger a sus hijos. «Le di el control de todos nuestros hogares familiares en Los Ángeles y en Miraval, sin compensación, esperando que eso lo tranquilizara en su trato conmigo después de un periodo difícil y traumático «, ha dicho. Una postura que le obligó a buscar un nuevo hogar para ella y para sus hijos en un momento en que todos sus ahorros estaban invertidos en el castillo francés.

En 2021, la actriz vendió su participación en la finca gala a Alexey Oliynik, del Grupo Stoli, lo que habría supuesto una ruptura del acuerdo al que había llegado el exmatrimonio sobre la propiedad. Ahora, Pitt quiere conocer los mensajes que se intercambiaron durante la venta para demostrar que ambos eran conocedores de la infracción que se estaba cometiendo. En respuesta a la solicitud, Jolie ha ofrecido nuevos detalles de su separación recordando que «hasta el día de hoy, mis hijos y yo nunca hemos vuelto a poner un pie en la propiedad, dada su conexión con los dolorosos acontecimientos que llevaron al divorcio» y el nuevo propietario ha alegado su residencia en Suiza para no entregar los correos electrónicos.

