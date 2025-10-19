Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida

El artista teme que su excompañero no le pague su último concierto

Joaquina Dueñas

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:29

Comenta

Durante la recta final de la gira de despedida del dúo Andy y Lucas fueron muchas las informaciones que apuntaban a una mala relación entre ... los cantantes, pero si hubo una noticia delicada fue la que trascendió sobre un enfrentamiento físico entre ambos durante un concierto en Mérida que Lucas Gonzáles se apresuró a desmentir. Andy Morales terminó con una lesión en el abductor que Lucas achacó a una caída. Ahora, ha sido el propio Andy quien ha confirmado que la pelea fue cierta y Lucas «casi le rome el abductor».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  2. 2 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  5. 5

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  6. 6 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  7. 7

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  8. 8

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.00 habitantes
  9. 9

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  10. 10

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida

Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida