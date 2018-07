Una 'anciana' llamada Paula Echevarría La imagen sin retoques colgada por la propia Paula Echevarría en su Instagram. La actriz recibe un aluvión de críticas por una foto en la que, según algunos, parece «una señora mayor» ARANTZA FURUNDARENA Lunes, 16 julio 2018, 17:56

'Change is the only constant' (El cambio es la única constante). Es el lema del verano para Paula Echevarría, la frase que encabeza su cuenta de Instagram. Las de años anteriores probablemente hacían referencia al amor eterno... Pero la vida le ha demostrado a la asturiana (como a casi todos) que el amor eterno dura lo que tarda un matrimonio en tirarse los trastos a la cabeza. En su caso, diez años. Mientras su ex, David Bustamante, da más vueltas que una peonza en la pista de baile de la mano de una bella e implacable bailarina rusa que ya le ha hecho sudar más de ocho kilos de grasa, Paula vive entregada al bronceado marrón chocolate (90% cacao) de Marbella, junto a su actual pareja, el futbolista Miguel Torres. Novio, piscina, conciertos nocturnos y colgar fotos en las redes colman el veraneo de la actriz, que también está más delgada (la 'dieta de la separación' es infalible) y eso ha generado un debate nacional sobre si la delgadez quita o pone años.

La mitad de las fotos que cuelga Paula en Instagram son publicidad de una marca. La otra mitad, publicidad de sí misma. Algunas incluso cumplen los dos 'targets' a la vez. De su novio, Miguel Torres, ni rastro... ¡Quién te ha visto y quién te ve!, podría decirle algún antiguo fan acostumbrado a la omnipresencia de Bustamante en los tiempos en que fue su marido. Una época en la que las declaraciones públicas de amor entre la pareja eran constantes («Te quiero». «Ni la distancia de hoy separa lo que sentimos») y la banda sonora de sus vidas era un grupo de gaiteros tocando el himno de Covadonga... Pero ya dice esa célebre frase que el cambio es la única constante en la vida y, entre renovarse o morir, Echevarría, con muy buen juicio, ha optado por renovarse.

'Busta' entre tanto da más vueltas que una peonza sobre una pista de baile

Lo malo de estar tanto tiempo asomada al escaparate es que tarde o temprano te cae un tartazo. A la protagonista de 'Velvet' estos días lo que le ha caído es un chaparrón de críticas por una foto en blanco y negro en la que posa con un 'look' algo retro... Paula cumplirá 41 años el 7 de agosto y lleva muchos meses pregonando que se siente en su mejor momento, pero algunos de sus más de 2,3 millones de seguidores quieren verla como eterna veinteañera.

La foto, publicada en la edición mexicana de la revista 'Vogue', ha recibido comentarios sobre la edad: «Se te ve muy señora». «Pareces mayor». «Pareces anciana». «Hasta las manos te han salido de señora mayor»... E incluso sobre el peso: «Se te ve la cara demasiado huesuda». «Tienes que comer más». «Estás muy delgada y eso te ha puesto años». «Tienes que elegir entre estar jamona o mojama»... Si Echevarría fuera Pedroche diría que ella posa como le sale «del unicornio». Pero Paula suele cortarse un poco más que la de Vallecas. Se ha limitado a mantener la polémica foto en su Instagram y a filtrar únicamente los comentarios positivos.

Cuestión de ópticas

La actriz y bloguera asistió el miércoles con su novio al concierto de Luis Miguel en Marbella. Los paparazzi captaron distintos momentos de la pareja. En unos, se les ve felices, besándose. En otros, serios y pensativos (sobre todo ella). Unos interpretan que su relación va viento en popa. Otros, que están en crisis. Y todas esas variaciones en solo dos horas... Es evidente que lo único constante en esta vida es el cambio.