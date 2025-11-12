Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tana Rivera. EP

Así es Álvaro, la nueva ilusión de Tana Rivera: aficionado al golf y taurino

Los jóvenes quieren que su incipiente romance vaya despacio

Joaquina Dueñas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

Recientemente salía a la luz que Tana Rivera había vuelto a encontrar el amor seis meses después de su ruptura con Manuel Vega, con quien ... estuvo saliendo casi cuatro años. Este miércoles, la revista 'Semana' publicaba las primeras imágenes de la nueva pareja de la hija de Eugenia Martínez de Irujo paseando de la mano de su nuevo acompañante, Álvaro, a quien describen como un «alto ejecutivo» de una conocida empresa española. Aficionado al golf y ajeno al mundo de la noche y a las fiestas flamencas, pertenece al mismo círculo de amigos que la nieta de Carmina Ordoñez. Además, comparten aficiones, de hecho, fueron a una corrida en la Plaza de Las Ventas.

