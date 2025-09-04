Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actriz Antonia San Juan EFE

La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer

A través de sus redes sociales ha informado de que confía ciegamente en la ciencia y que va a «hacer todo lo posible por curarse»

M. Moreno

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:11

Antonia San Juan ha anunciado que tiene cáncer. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la actriz canaria ha explicado que, tras ... más de un año con problemas vocales, se sometió a una biopsia en la que se desveló la enfermedad que sufre. «Siempre he tenido faringitis crónica, este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales», comienza diciendo la intérprete.

