El Festival de Málaga y el bienestar cinéfilo

Que las películas no nos dejen ver el festival. El de 2025 ha sido una de las mejores ediciones de la historia del certamen. Cinematográficamente ... hablando, que al fin y al cabo es el sentido de este evento. Sí, ha ganado 'Sorda', la esperada, pero por el camino hemos visto buen cine todos los días en la sección oficial a concurso –'Los tortuga', 'Una quinta portuguesa', 'La furia', 'Jone, a veces', 'Lo que queda de ti', 'El cielo de los animales....–, lo que no ha sido muy habitual en este certamen. Esta valoración, me temo, podría servir para validar eso tan criticado y extendido en esta edición de que se han programado demasiadas películas. 260, ni más ni menos. Pero nada más lejos de mi intención. Que haya existido una buena selección de películas a concurso es una cosa y otra muy distinta que, sabiendo el buen material que se tenía, se diera entrada a más producciones a concurso de las recomendables (22), algunas muy prescindibles, y además se monte una sección oficial fuera de concurso de otros 21 títulos con la coartada de la «utilidad» para la industria. Si le sumas además la competición de ZonaZine, ya estamos hablando de medio centenar de estrenos en total. Eso no es digerible, pero tampoco útil, la verdad.

No nos engañemos, hace mucho tiempo, más de una década, que el Festival de Málaga ya no es abarcable. Esto no es nuevo. Sí lo es que, desde hace dos o tres años, se estén sobrepasado los niveles de saturación, la duplicación de horarios y, algo que parece no valorarse en este certamen, el bienestar cinéfilo. Ahí está la propia organización pidiendo disculpas públicamente a diario a los directores y equipos de las películas por las ruedas de prensa exprés porque tiene que venir la siguiente. Como en la cola de la carnicería. Vamos, que este festival no pasaría una revisión de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. Y disfrazar de utilidad lo que es incapacidad para decir no a producciones que se proyectan por puro compromiso es un error, además de un lastre para el festival que ya se está ganando la etiqueta de que en Málaga cabe todo.

Festival de Málaga