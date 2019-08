Vuelta de Finito y Ortega ante la mansada de Puerto de San Lorenzo Derechazo de Finito al primero de su lote. / Hugo Cortés El cordobés y el sevillano entran por la vía de la sustitución y dejan retazos de su torería y su clase. Quietud sin ajuste de Perera, que da un mitin con la espada ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 21 agosto 2019, 00:46

En los anales de la historia taurina de Málaga no quedará buen recuerdo del debut de la ganadería de Puerto de San Lorenzo en La Malagueta. Aunque en 1959 lidiaron una novillada en el coso del Paseo de Reding no fue hasta ayer cuando los 'atanasio' de Moisés Fraile saltaron al albero malagueño para lidiar una corrida de toros. O para ser más ajustados a lo que se vio en el ruedo, una mansada en distintos grados. Los tres primeros fueron auténticos bueyes que repitieron el mismo comportamiento de salida: sueltos, corretones, sin fijeza, rehuyendo los engaños y buscando la querencia. Ello obligó a los profesionales a una laboriosa lidia que llevó el sopor a los tendidos. De los otros tres, el cuarto tuvo mayor fijeza en la muleta, el quinto fue un manso encastadito y el sexto se movió pero sin clase ninguna.

En definitiva, un material con pocas opciones ante el que dieron dos vueltas al ruedo Finito de Córdoba y Juan Ortega. Dos toreros que entraron en el cartel por la vía de la sustitución tras la baja ya conocida el lunes de El Fandi por lesión y a la que se sumó, ayer por la mañana, la de Sebastián Castella tras presentar un parte médico donde recogía estar aquejado de náuseas, fuertes dolores abdominales y vómitos. De la terna original sólo permaneció Miguel Ángel Perera, que tuvo una actuación marcada por su toreo de quietud pero sin ajustes, además dio un mitin con la espada en sus dos toros. Con estos ingredientes, el resultado fue un festejo de casi tres horas menos cuartos de duración, con poco balance artístico y una afición que salió decepcionada de la plaza.

El pasado 14 de agosto se cumplieron treinta años de la extraordinaria faena del entonces novillero Finito de Córdoba a un novillo de Cebada Gago en Málaga y de la grave cornada que sufrió en ese festejo. Por aquella actuación, el cordobés marcó un hito al convertirse en el único novillero en conseguir el Capote de Paseo a la mejor faena de la feria taurina de la capital. Tres décadas después de aquella efeméride, cuando Finito era una prometedora estrella de la tauromaquia, los azares del destino quisieron que el diestro finalmente entrara en los carteles de La Malagueta, de los que se había quedado fuera en inicio.

Los aficionados acudieron al coso del Paseo de Reding con sentimientos encontrados sobre si se vería la mejor versión de Finito o su peor cara como cuando le devolvieron un toro al corral en Málaga. En esta ocasión se situó entre los dos extremos.

Inexplicablemente Perera salió a saludar tras dejar seis pinchazos y una estocada

Su primero fue un toro sin opciones que salió sin querer ver los capotes por lo que no pudo haber lucimiento. En el tercio de varas derribó, en un ataque de genio, a Pedro Geniz en el primer encuentro y luego recibió dos varas más del varilarguero que hacía puerta, José Manuel García 'El Patillas'. En la muleta, 'Langosto' se refugió en los terrenos de tablas y rehuyó la pelea. Finito de Córdoba estuvo porfión con él intentando justificarse; destacaron dos trincherillas con sabor en la parte final del trasteo. Dejó un pinchazo antes de cobrar una estocada trasera y atravesada.

Juan Ortega doblándose en el inicio de faena al último. / Hugo Cortés

Aunque salió corretón, el cuarto tuvo mayor fijeza. Del recibimiento con el capote sólo quedó una media verónica con sabor. Subió el nivel en el quite con cuatro medias impregnadas de torería. En la muleta, Finito compuso una faena siempre a media altura donde los enganchones se intercalaron con algunos muletazos de buen trazo. Mató de estocada baja. El bonancible público de Málaga, que todo lo aplaude y lo jalea, pidió la oreja, aunque la petición fue minoritaria. Finito, al que se le vio descontento con la decisión del palco, dio una parsimoniosa vuelta al rueda como premio a su voluntad y a los destellos, pocos, de esa gran torería que atesora.

Al primero de su lote Miguel Ángel Perera no le pudo dar ni un sólo capotazo lucido, sólo un esbozo de media verónica. Fue 'Caraalegre' un toro huidizo en todos los tercios y al que en la faena de muleta, en la parte final, con el animal ya más cansado, el pacense pudo fijarlo en la pañosa dejándole la muleta en la cara para que no viera la salida y ligando los muletazos. Fueron dos tandas por la diestra de intensidad y que, incomprensiblemente, provocó que sonara la música. Ahí quedó todo el lucimiento de su actuación. Con la espada dejó un pinchazo sin soltar, un bajonazo infame y una estocada trasera y caída.

'Fardero' salió de los chiqueros andando y asustándose del primer capote que le ofrecieron. Malos augurios de inicio. Perera quedó inédito con el capote y destacó el tercer par de banderillas de Javier Ambel. En ese momento de la lidia, el toro había evolucionado en su comportamiento sacando un puntito de casta. Perera se dio cuenta y brindó al público una faena donde le bajó la mano al toro y le ligó los muletazos con la poderosa muñeca que tiene, pero el trasteo fue muy acelerado y con muchas precauciones ya que no hubo ajuste por ninguna de las dos manos. En el epílogo, cuando había cogido la espada de matar, en el silencio de la plaza, desde el tendido tres se arrancó con un fandango Miguel de Tena que provocó el aplauso del público y que ayudó a animar el ambiente. Se encargó de enfriarlo Perera con el mal uso de los aceros: hasta seis pinchazos, tres de ellos sin soltar, necesitó antes de cobrar una estocada trasera y baja. Tras el arrastre del toro, el público le aplaudió tímidamente y el diestro, en un gesto inexplicable, salió a saludar al tercio. ¿Dónde quedó la vergüenza torera?

Pase de pecho de Perera, en el quinto. / Hugo Cortés

Sus últimas actuaciones en Madrid han despertado el interés del aficionado en Juan Ortega, un torero sevillano con clase y gusto, que debutó ayer en Málaga como matador de toros y donde sólo pudo dejar retazos de su toreo. En su primero destacó en el recibimiento capotero a la verónica abrochado con una media. Tras un buen tercio de banderillas del malagueño Juan José Trujillo brindó al público una faena de voluntad ante 'Caratuerta', que salía suelto de los muletazos y rehuía la pelea. Otra vez, inexplicablemente sonó la música. Dejó un pinchazo antes de cobrar una estocada.

En el último de la tarde –último toro de la feria porque hoy hay novillada– Juan Ortega dejó un ajustado quite por chicuelinas cerrado con una media verónica de cartel. Tras brindar a Finito y Perera inició una torerísima faena doblándose por bajo con 'Fardero' y sacándolo hacia los medios. Ahí quedó todo. A partir de ese momento vino un trasteo en el que no fue posible el lucimiento por las condiciones del animal y hubo poco acople por la izquierda; robó algún muletazo suelto y poco más. Dejó media estocada atravesada y dio una vuelta por su cuenta. Conclusión, Puerto de San Lorenzo hizo méritos para no volver en otros 60 años.