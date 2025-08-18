Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carmen Uranga, en el puesto de Hamburguesas Uranga. Salvador Salas
Los que hacen la feria

«Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»

Carmen Uranga, cocinera y propietaria de Hamburguesas Uranga

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:16

El gorro de cocina rojo juega con el diseño de una flor. El estampado de la ropa que lleva de debajo de la bata tiene ... como protagonistas los lunares. Carmen Uranga tiene 48 años y lleva desde los 12 en el negocio Hamburguesas Uranga, uno de los puestos más famosos de la Feria de Málaga que lleva ya 48 años acudiendo a esta cita. Ella es propietaria y una de las cocineras de este negocio que su familia fundó en 1978; ahora atiende a SUR en esta feria para explicar cómo es el día a día de una rutina que pasa por distintas fases en tan sólo doce horas.

