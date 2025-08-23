Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

David Fernández, en su puesto de feria en calle Larios. Salvador Salas
Los que hacen la feria

«Está el que viene a divertirse y el que viene a fastidiar»

David Fernández, vendedor ambulante en el Centro

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:39

Hace 25 años que David Fernández comenzó a ser vendedor ambulante en los puestos de la Feria de Málaga. Concretamente en el Centro, en plena ... calle Larios, junto a su hija y a su mujer, que ya es la quinta generación de vendedores de su familia. «Los padres de mi mujer tenían ya un puesto en la plaza de la Marina desde 1979. Ahora estamos nosotros aquí, mi mujer unos dos puestos más arriba de la calle y mi hija y yo estamos aquí. Es un orgullo ver cómo nuestra niña sigue para ser la sexta generación y decir que somos una familia de vendedores ambulantes», confiesa el malagueño David Fernández.

