Irene Benítez, en su puesto de trabajo en la caseta El Pimpi. Cristina Pinto
Los que hacen la feria

«Por cada tres personas que entran, yo limpio el baño»

Irene Benítez, servicio de limpieza de baños con Grupo OAM

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:43

Varios trapos en sus manos junto con el bote de lejía y desinfectante. Y controlando el orden de la cola. Así están limpiadoras como Irene ... Benítez, que trabajan en esta Feria de Málaga en las puertas de lo baños de las casetas que optan por este servicio para ofrecer la mayor comodidad a los clientes. «Por cada tres personas que entran al baño, yo limpio», asegura Irene Benítez en su entrevista con SUR. Ella trabaja para Grupo OAM, empresa malagueña, y se turna con otros compañeros para realizar este servicio en la caseta de El Pimpi.

