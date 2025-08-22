Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Belén Calvo, mientras atiende a SUR, en la puerta de La Farola de Orellana. Salvador Salas
Los que hacen la feria

«Estoy trabajando toda la feria excepto lunes por la tarde»

Belén Calvo, c amarera y cocinera en La Farola de Orellana

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:43

Lleva once años en la mítica y castiza barra malagueña de La Farola de Orellana. En calle Moreno Monroy, pleno Centro Histórico a tan sólo ... unos metros de Marqués de Larios, Belén Calvo trabaja todo el año y, cómo no, en la Feria de Málaga. La camarera lleva once años viviendo esta fiesta malagueña desde el trabajo y en uno de los momentos más tranquilos de la jornada, a las cinco de la tarde atiende a SUR en su descanso como encargada del local. Llega a las once de la mañana al bar y hace una parada a media tarde para volver a abrir de ocho a doce por la noche. «A mediodía es cuando más gente tenemos, hay mucho ambiente, pero por la noche también hay afluencia de clientes», explica Belén vestida de trabajo pero con una flor roja en el palo. El espíritu de feria no se puede perder: «Decidimos ayer comprarnos unas flores para estar más ambientados entre los compañeros», señala.

