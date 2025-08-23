Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marilú Báez

Toreros con chanclas sale a hombros del Auditorio con su idioma inventado

El grupo, resultado de la fusión de dos de las bandas más importantes de los años 80, cierra la penúltima jornada de la Feria de Málaga con un show lleno de personalidad y humor

Adri Revilla

Sábado, 23 de agosto 2025, 09:30

Cuando el escenario se convierte en una sala de comedia y las letras en chistes. El Auditorio Municipal de Cortijo de Torres cierra la penúltima ... jornada de la Feria de Málaga con el show del grupo Toreros con chanclas, lleno de personalidad. Sin telonero, ni previa muestra de bailes, la banda llegó con un concierto que no pasó desapercibido, ni muchísimo menos.

