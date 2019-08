Suspenden el concierto de Little Pepe en una caseta del real por la venta de alcohol a menores Los asistentes al concierto momentos después de ser desalojados de la caseta. / SUR El artista ha pedido calma en las redes sociales y ha asegurado que estaba preparado para la actuación. «Si me dejan, cumpliré» FERNANDO TORRES Lunes, 19 agosto 2019, 23:53

La caseta La Solera, que iba a acoger un concierto del cantante malagueño Little Pepe este lunes por la noche, ha sido clausurada minutos antes de que comenzase la actuación. El motivo: la venta de alcohol a menores en el interior del establecimiento. Efectivos de la Policía Local han procedido a precintar el local en presencia de los asistentes al evento, que han tenido que ser desalojados, según han relatado a SUR varios testigos.

El espectáculo era gratuito y había varios cientos de personas en la caseta, que se han quedado «sorprendidos y con las ganas», según los mismos afectados. El desalojo se ha efectuado sin incidentes pese a la aglomeración de personas.

«Se supone que había menores consumiendo alcohol y pidiendo en la barra», ha indicado el propio artista en su cuenta de Instagram. «No hay concierto hoy, familia; desde mi parte aquí me tienen, esperando a dar lo mejor de mí como siempre y con todas las ganas». En un vídeo, Little Pepe asegura no saber «cómo se va a solucionar» el incidente, pero ha prometido que si le dejan irá «a cumplir» con lo suyo. «Tranquilos, hermanos, y paz», finaliza el mensaje.