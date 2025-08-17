Señor Mirinda y Mojinos Escozíos desatan la fiesta en el primer día de conciertos de la Feria de Málaga

Con el ambiente cargado de expectativas y la ciudad volcada en celebrar el primer día de su feria, Málaga dio este sábado 16 de agosto ... el pistoletazo de salida a los conciertos gratuitos de la Feria de Málaga. El Auditorio Municipal, situado junto al Cortijo de Torres, fue el escenario del primer espectáculo musical del programa, con Señor Mirinda y Mojinos Escozíos encargados de abrir el telón ante un público con muchas ganas de pasarlo bien.

Aunque todavía había margen para que el ambiente se animara del todo, los primeros asistentes ya empezaban a llegar con camisetas veraniegas, abanicos y ganas de corear canciones de toda la vida. El sonido de guitarras y voces conocidas se fue apoderando del recinto poco después de las diez de la noche.

El reloj marcaba las 22:00 horas, justo cuando Señor Mirinda tomó el escenario con la misma energía que caracteriza a los grandes tributos. En su repertorio, grandes éxitos del pop y rock español cobraron vida, y la banda malagueña ofreció una interpretación vibrante y fiel a los allí presentes. El público, que ya se había reunido en el recinto, no tardó en engancharse con los primeros temas.

Empezó el setlist con 'Apuesta por el Rock & Roll' de Héroes del Silencio. Siguieron su repertorio con éxitos reconocibles como 'Cien Gaviotas' de Duncan Dhu o 'Cuando brille el sol' de La Guardia. Los asistentes corearon cada tema, arrancando aplausos y creando un ambiente inmejorable para el resto de la noche.

La banda 'jugaba' en casa y como comentó agradecido su vocalista Adolfo Caimán, esto de «tocar en Málaga se estaba convirtiendo en costumbre». Para acabar a lo grande este show lleno de energía entonaron 'Salta!!!' de Tequila y 'Corazón contento' de Marisol.

Poco después de la actuación de Señor Mirinda, sobre las 23:15, llegaron Mojinos Escozíos para dar un giro total a la noche. La banda liderada por 'El Sevilla' se adueñó del escenario con su característico estilo irreverente, creando un clima de diversión. El grupo empezó su espectáculo con 'Ueoh!!!' para abrir boca.

«Aquí hay más mujeres que en un concierto de Pablo Alborán», bromeaba 'El Sevilla'. El público que casi llenó las gradas se mostró cada vez más animado. Los presentes respondieron con risas y aplausos ante las provocaciones y bromas del vocalista. Con un sonido potente y letras que, a menudo, rozan lo absurdo, Mojinos Escozíos ofreció un espectáculo lleno de humor y desenfado.

No pudieron faltar míticos temas como 'Eco', 'El chow chow', 'Las burbujitas' o 'No tienes huevos', que pusieron a saltar al público. «Cuanta gente, madre mía», expresaba asombrado el vocalista ante la gran afluencia de público con el paso del show. El cierre de la actuación dejó una sensación de fiesta completa, con unos seguidores entregados que llenaron el Auditorio Municipal con sus camisetas tras una noche de buena música y muchas risas.

Este evento marca el inicio de una de las actividades más esperadas de la Feria de Málaga 2025. En los próximos días, el Auditorio Municipal albergará nuevas actuaciones de artistas como Paco Candela, Camela, Encarni Navarro, Chambao o Merche, entre otros.