Mojinos Escozíos, durante su actuación en la Feria de Málaga. Rocío Nadales

Señor Mirinda y Mojinos Escozíos desatan la fiesta en el primer día de conciertos de la Feria de Málaga

El Auditorio Municipal vibró con las enérgicas actuaciones de ambos grupos, marcando el inicio de una semana llena de música y actividades

Rocío Nadales

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:31

Con el ambiente cargado de expectativas y la ciudad volcada en celebrar el primer día de su feria, Málaga dio este sábado 16 de agosto ... el pistoletazo de salida a los conciertos gratuitos de la Feria de Málaga. El Auditorio Municipal, situado junto al Cortijo de Torres, fue el escenario del primer espectáculo musical del programa, con Señor Mirinda y Mojinos Escozíos encargados de abrir el telón ante un público con muchas ganas de pasarlo bien.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

