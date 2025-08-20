«El público es más consciente de que hay diversión con orden»

Conoce lo que es estar tanto dentro como fuera de un autobús de la Feria de Málaga. Antonio Calvo es ahora el jefe de tráfico ... de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), pero lleva trabajando en feria desde hace más de 25 años. Desde la explanada de autobuses del real, cuenta cómo ha notado una evolución favorable en esta fiesta malagueña. «El público es cada vez más consciente de que esto es diversión, pero todo dentro de un orden. Esta es una feria muy familiar y desde la EMT percibimos que ha evolucionado para engrandecer la ciudad», analiza Antonio Calvo.

Lleva cerca de seis años como responsable en feria, pero ha estado muchos más al volante. Una experiencia que le deja tanto buenos recuerdos como algún que otro malo. Pero, inevitablemente, le sale una sonrisa cuando los recuerda. «Nos encontramos de todo... Muchas cosas graciosas porque hay gente que a determinadas horas de la mañana se pone muy bromista y hay algunos grupitos que vienen cantando con el único fin de divertirse y lo hacen con respeto. Aunque también nos hemos encontrado sorpresas desagradables, pero en general la gente está concienciada porque nosotros estamos aquí para facilitarles la llegada e ida de la feria, para evitar que tengan que trasladarse en coche», apunta el jefe de tráfico de la EMT en feria.

Justo el día de esta entrevista, Antonio Calvo entra a trabajar a las 14.30 horas: «Y aquí estoy hasta que demos las últimas salidas previstas sobre las seis de la mañana. Nuestro horario en feria es particular y estamos dando todo de nosotros para poder ofrecer el mejor servicio». Y pone en valor un trabajo que, en ocasiones, se hace invisible: «Hay un trabajo a pie de calle que se percibe, pero luego hay un gran equipo que está pendiente a que todo salga bien: desde el gerente hasta responsable de planificación, inspectores... Un grupo muy humano que trabaja todo lo que puede. Este año hemos duplicado la explanada para mejorar la zona de andenes y evitar esperadas no deseadas», asegura.

Él es uno de tantos conductores de la EMT –unos 130 cada día– que trabaja para que otros puedan disfrutar de la Feria de Málaga. Pero siempre hay que intentar sacar un hueco para la familia y amigos fuera del trabajo y él quiere conseguirlo estos días: «Vivo aquí al lado de la feria, así que algún día voy a intentar tener aun momento de desconexión y de disfrutar también de la feria», comenta esperanzado Antonio Calvo.