Marilú Báez
Los que hacen la feria

«El público es más consciente de que hay diversión con orden»

Antonio Calvo, jefe de tráfico de EMT en feria

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:32

Conoce lo que es estar tanto dentro como fuera de un autobús de la Feria de Málaga. Antonio Calvo es ahora el jefe de tráfico ... de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), pero lleva trabajando en feria desde hace más de 25 años. Desde la explanada de autobuses del real, cuenta cómo ha notado una evolución favorable en esta fiesta malagueña. «El público es cada vez más consciente de que esto es diversión, pero todo dentro de un orden. Esta es una feria muy familiar y desde la EMT percibimos que ha evolucionado para engrandecer la ciudad», analiza Antonio Calvo.

